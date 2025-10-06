EE. UU. confirma venta de misiles de crucero Tomahawk a Ucrania

El presidente estadounidense, Donald Trump, expresó este lunes que si está dispuesto a suministrar misiles de crucero Tomahawk a Ucrania.

"En cierto modo tomé una decisión", dijo el mandatario este lunes en la Casa Blanca. "Creo que quiero saber qué hacen con ellos, ya saben, adónde los envían. Supongo que tengo que hacer esa pregunta", dijo el mandatario ante los periodistas en la Casa Blanca.

El uso de los Tomahawk, con un alcance de 2.500 kilómetros, es imposible sin la participación directa de militares estadounidenses, por lo que este paso involucraría al país norteamericano directamente en el conflicto. Asimismo, desde el Kremlin subrayaron que no existen "armas mágicas" que puedan ayudar a Kiev a cambiar el curso de los combates en la zona de la operación especial militar.

El presidente ruso, Vladímir Putin, afirmó el domingo en una entrevista que ese paso por parte de Trump supondría la "destrucción" de las tendencias positivas en las relaciones entre Moscú y Washington.

“Esto arruinará nuestras relaciones, o al menos la tendencia positiva emergente en estas relaciones”, afirmó Putin en comentarios a la radiotelevisión pública rusa, refiriéndose a la potencial transferencia de los misiles de largo alcance a Kiev.

Las declaraciones del mandatario ruso se producen días después de que el vicepresidente estadounidense JD Vance confirmara el 28 de septiembre que Washington está considerando proporcionar misiles de crucero Tomahawk a otros países de la Otan para su posterior transferencia a Ucrania. Según Vance, la decisión final sobre el asunto será tomada por el presidente Donald Trump.

Putin también hizo referencia a su discurso del jueves pasado en la sesión plenaria del Club de Discusión Valdai, donde ofreció lo que describió como una visión honesta de la situación. “Y, bueno, cómo reaccionar a eso depende de mis contrapartes”, enfatizó el líder ruso. “Siempre soy sincero en mis discursos”, agregó.