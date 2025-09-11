El diario plural del Zulia


Trump califica de "sorprendente" la condena a Bolsonaro por presunto intento golpista

El político comparó la situación con sus propios conflictos judiciales pasados en EE. UU. El mandatario señaló que conoció a Bolsonaro personalmente y lo describió como un “buen hombre”. La condena se produce tras semanas de presión internacional desde Washington hacia Brasil
Redacción Versión Final
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó como "muy sorprendente" la condena de Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado, indicó este jueves.

Esta declaración llega después de semanas de presión de Washington para respaldar al expresidente brasileño de extrema derecha.

"Es muy sorprendente que esto pueda suceder. Realmente se parece a lo que intentaron hacer conmigo", afirmó Trump durante un intercambio con la prensa, en alusión a sus propios problemas judiciales pasados.

"Lo conocí como presidente de Brasil. Era un buen hombre", añadió el mandatario estadounidense, refiriéndose a Bolsonaro.

