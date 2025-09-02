Trump: Ataque a embarcación que zarpó de Venezuela mató a 11 miembros del Tren de Aragua

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este martes que fuerzas militares de su país atacaron a presuntos integrantes de la agrupación originaria de Venezuela, Tren de Aragua, calificada por su administración como una “organización terrorista extranjera”.

Trump explicó que la operación se realizó bajo la jurisdicción del Comando Sur, en aguas internacionales, cuando los supuestos narcoterroristas, que habían zarpado desde Venezuela, transportaban narcóticos a bordo de una embarcación con destino a Estados Unidos.

El ataque cinético resultó en la muerte de 11 terroristas en combate. Ningún miembro de las Fuerzas Armadas de EE. UU. resultó herido”, aseguró mediante sus redes sociales.

El mandatario vinculó directamente a la organización criminal con el gobierno de Nicolás Maduro, a quien responsabilizó de “asesinatos en masa, tráfico de drogas, tráfico sexual y actos de violencia y terrorismo en Estados Unidos y el hemisferio occidental”.

Trump también lanzó una advertencia a quienes participen en actividades de narcotráfico: “Por favor, que esto sirva de aviso a cualquiera que esté considerando importar drogas a Estados Unidos. ¡Cuidado!”.

El mandatario norteamericano publicó un video en el que se observa una embarcación con varias personas a bordo y en marcha, antes de ser aparentemente atacada y prenderse en llamas, añadió Univisión Noticias.

Tenemos una gran cantidad de drogas que llegan a nuestro país desde hace mucho tiempo, y estas provienen de Venezuela. Salen en grandes cantidades de Venezuela. Muchas cosas están saliendo de Venezuela, así que lo eliminamos (el barco)", precisó Trump.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por President Donald J. Trump (@realdonaldtrump)

Lee más: