Trump asistirá al funeral de Charlie KIrk: será en Arizona el próximo #21Sep

El funeral del activista conservador Charlie Kirk, asesinado el pasado miércoles en Utah, se celebrará el próximo 21 de septiembre en Arizona, un acto al que ha confirmado su asistencia el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La organización Turning Point USA, fundada por Kirk, informó que la ceremonia tendrá lugar en el estadio State Farm de Glendale, sede de los Arizona Cardinals, con capacidad para más de 60.000 personas. “Acompáñanos para celebrar la extraordinaria vida y el perdurable legado de Charlie Kirk, una leyenda estadounidense”, expresó la asociación en un comunicado difundido en redes sociales, recoge La Patilla.

Trump, que responsabilizó del ataque a la “izquierda radical” y a “los lunáticos”, señaló que viajará a Arizona tras conversar con Erika, la esposa del activista. “Me han pedido ir y pienso que tengo la obligación de hacerlo. He escuchado que será el próximo fin de semana. Cuando sea, yo iré”, dijo a los medios.

Turning Point USA habilitó el portal Fight for Charlie para centralizar la información sobre el funeral. El viernes ya se rindió un homenaje a Kirk en Phoenix, tras la llegada del cuerpo acompañado por el vicepresidente JD Vance.

Kirk, de 31 años, murió tras recibir un disparo en el cuello mientras participaba en un debate en la Universidad Utah Valley. El presunto autor, identificado como Tyler Robinson, un joven blanco de 22 años, fue detenido luego de abrir fuego con un rifle desde un tejado cercano.

Las autoridades no han precisado aún los cargos que enfrentará Robinson, aunque se prevé que pueda ser acusado de asesinato con agravantes, un delito que conlleva la pena de muerte en el estado.

En declaraciones a NBC este sábado, Trump afirmó que “quisiera ver a la nación sanar” tras la muerte de su aliado político, aunque insistió en que el país enfrenta “a un grupo de izquierda radical de lunáticos” que, según dijo, “no juegan limpio”.