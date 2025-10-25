Trump anuncia un aumento del 10 % en los aranceles a Canadá

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado un incremento del 10% en los aranceles a Canadá, una decisión que profundiza el enfrentamiento económico con el país vecino y que llevó a la suspensión de las conversaciones bilaterales iniciadas en las últimas semanas.

El anuncio fue difundido a través de la red social Truth Social, donde el mandatario explicó que la medida responde a un comercial televisivo promovido por el Gobierno de Ontario, el cual utilizaba fragmentos de un discurso del expresidente Ronald Reagan en los que este rechazaba la imposición de gravámenes. Según Trump, el video buscaba “distorsionar la verdad” y presionar a la Corte Suprema de Estados Unidos, que próximamente revisará la legalidad de sus políticas arancelarias.

“Ese anuncio debió retirarse de inmediato, pero lo mantuvieron al aire durante la Serie Mundial. Sabían que era un engaño”, escribió el presidente, aludiendo al spot emitido durante el juego entre los Toronto Blue Jays y los Los Angeles Dodgers, uno de los eventos deportivos más vistos del año.

La controversia se desató el jueves, cuando Trump ordenó interrumpir las negociaciones comerciales con Ottawa, alegando que el anuncio era una “provocación inaceptable”. El mensaje televisivo —de un minuto de duración— mostraba declaraciones de Reagan en defensa del libre comercio, lo que el mandatario interpretó como un intento de socavar su agenda económica y el proceso judicial en curso.

El jefe de la Casa Blanca defendió su postura afirmando que los aranceles son una herramienta legítima de protección económica y seguridad nacional, y rechazó la interpretación de que Reagan se oponía a ellos.

“Estados Unidos tiene derecho a defenderse de los aranceles abusivos de Canadá y del resto del mundo”, sostuvo, insistiendo en que su política busca equilibrar el comercio exterior y fortalecer la industria nacional.

En septiembre, el Tribunal Supremo aceptó analizar con carácter de urgencia el caso relacionado con la autoridad presidencial para aplicar medidas arancelarias bajo leyes de emergencia económica. Las audiencias están previstas para principios de noviembre, y el fallo podría definir el alcance del poder ejecutivo en materia de comercio internacional.

Trump volvió a acusar al Gobierno canadiense de intentar interferir en ese proceso judicial mediante la difusión del anuncio, que calificó como un acto de “propaganda política extranjera”.

La respuesta del Ejecutivo canadiense aún no ha sido emitida oficialmente, pero fuentes diplomáticas anticipan que Ottawa buscará mantener abiertas las vías de diálogo para evitar una nueva crisis comercial con Washington, su principal socio económico.