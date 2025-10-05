Trump anuncia nueva fase en lucha antidrogas en el Caribe: "marcará una gran diferencia”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que su gobierno evalúa abrir una nueva etapa en la estrategia militar contra el narcotráfico en el Caribe, tras los recientes operativos que, según Washington, han reducido de manera significativa el tránsito marítimo de drogas en la región.

Durante una breve comparecencia ante periodistas en la Casa Blanca, Trump destacó los logros alcanzados en las operaciones navales y aseguró que su administración está lista para avanzar hacia lo que denominó una “fase dos” de la ofensiva.

“Vamos a poner fin al tráfico de drogas. El mar está vacío, nada entra por agua. Ahora estudiaremos la siguiente fase, que marcará una gran diferencia”, señaló el mandatario, en declaraciones difundidas por el corresponsal de ABC News.

Fuentes militares estadounidenses indicaron que en las últimas semanas se han ejecutado operaciones de interdicción en aguas del Caribe, que derivaron en el hundimiento de cuatro embarcaciones que transportaban cargamentos ilegales, presuntamente procedentes de Venezuela.

El gobierno de Estados Unidos ha identificado a varios de los grupos involucrados como organizaciones narcoterroristas, entre ellos el Cártel de los Soles, al que acusa de operar bajo protección de altos mandos venezolanos.

La administración Trump considera que los resultados recientes reafirman la eficacia de su estrategia naval y que el siguiente paso podría incluir acciones coordinadas con aliados regionales para reforzar el control aéreo y terrestre del tráfico de drogas en el hemisferio.