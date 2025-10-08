Trump anuncia firma de Israel y Hamas en primera fase de acuerdo de paz

El presidente estadounidense, Donald Trump, informó la noche de este miércoles que Israel y Hamas han acordado la primera fase de un marco de paz que permitirá la pronta liberación de todos los rehenes.

“Estoy muy orgulloso de anunciar que Israel y Hamas han aprobado la primera fase de nuestro plan de paz. Esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto, e Israel retirará sus militares hasta una línea acordada como primer paso hacia una paz fuerte, duradera y eterna”, escribió Trump en su red social, Truth Social.

Afirmó que “todas las partes serán tratadas justamente”. “Este es un gran día para el mundo árabe y musulmán, Israel, todas las naciones vecinas y los Estados Unidos de América, y agradecemos a los mediadores de Qatar, Egipto y Turquía, quienes trabajaron con nosotros para que este evento histórico e Inédito sucediera”, apuntó en su mensaje.

El mensaje de Trump llegó casi exactamente dos horas después de que su principal diplomático le entregara una nota diciendo que había una publicación de Truth Social esperando su aprobación anunciando que se había alcanzado un acuerdo.

En su publicación, Trump menciona dos de los principales temas en los que los negociadores habían estado trabajando esta semana en Egipto: la liberación de rehenes y la retirada israelí de ciertas partes de Gaza.

Pero no menciona otros temas espinosos que deberán resolverse, incluyendo el desarme de Hamas y la futura gobernanza del enclave.

Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo que Israel llevaría a todos los rehenes a casa desde Gaza poco después de que Trump, anunciara que Israel y Hamas han aprobado la primera fase de un plan de paz. “Con la ayuda de Dios los traeremos a todos a casa”, dijo Netanyahu.

Un funcionario qatarí dijo que el acuerdo se alcanzó esta noche “sobre todas las disposiciones y mecanismos de implementación de la primera fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza”.

“Conducirá al fin de la guerra, la liberación de rehenes israelíes y prisioneros palestinos, y la entrada de ayuda. Los detalles se anunciarán más adelante”, publicó en redes sociales el Dr. Majed Al Ansari, asesor del primer ministro.