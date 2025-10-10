Trump anuncia aranceles del 100 % ante medidas comerciales de China

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este viernes que, a partir del 1 de noviembre, aplicará aranceles del 100 % a China, en respuesta a lo que calificó como una postura comercial “extremadamente hostil” del país asiático, que planea imponer restricciones a la exportación de tierras raras.

El anuncio concretó la amenaza previa de Trump, quien había señalado que contemplaba un “incremento masivo” de aranceles sobre productos chinos y confirmó que ya no tiene previsto reunirse con el presidente Xi Jinping a finales de octubre en Corea del Sur.

La noticia provocó caídas superiores al 3 % en los principales índices bursátiles de Estados Unidos, incluido el Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq, reflejando la inquietud de los inversores por los efectos de los aranceles y las restricciones de exportación sobre la economía estadounidense.

Trump indicó que China aplicará en noviembre controles generalizados sobre sus exportaciones, incluso de productos que no fabrica, afectando a múltiples países. En represalia, Estados Unidos gravará esos productos con un arancel del 100 % y también impondrá restricciones sobre software proveniente de China.

Este anuncio marca el mayor desencuentro comercial entre ambas potencias desde que se acordó una tregua arancelaria tras la guerra comercial iniciada en abril pasado, que incluyó gravámenes de hasta 145 % al gigante asiático. A pesar de la tensión, Trump y Xi mantuvieron el 18 de septiembre una llamada en la que aprobaron un acuerdo preliminar para que TikTok continúe operando en EE. UU.