ENDIRECTO: Trump analiza nuevas acciones contra el narcotráfico tras operativos cerca de Colombia y Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabeza este jueves una mesa redonda en la Casa Blanca junto a miembros clave de su gabinete, con el propósito de evaluar los avances de su política de seguridad nacional enfocada en combatir los carteles de la droga y las redes de tráfico de personas.

El encuentro, programado en el Comedor de Estado según la agenda oficial, incluirá además un anuncio presidencial, aunque la Casa Blanca no ha adelantado detalles sobre su contenido. De acuerdo con reportes de Fox News, la cita servirá para revisar los resultados obtenidos por los Grupos de Trabajo de Seguridad Nacional, creados por Trump el 20 de enero, día en que asumió el poder.

Estos grupos, coordinados por la fiscal general Pam Bondi y la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, tienen presencia en cada estado del país y buscan desmantelar las estructuras criminales transnacionales que operan en territorio estadounidense.

La portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, afirmó que el programa representa “un logro histórico”, al demostrar , dijo, “lo que el gobierno federal puede alcanzar con liderazgo, coordinación y determinación para garantizar la seguridad del pueblo estadounidense”.

La reunión ocurre mientras Washington intensifica sus operaciones militares contra el narcotráfico en el hemisferio occidental. En las últimas semanas, fuerzas estadounidenses han realizado ataques a embarcaciones en el Pacífico, cerca de Colombia, y operaciones similares en el Caribe, próximas a las costas de Venezuela, en el marco de su ofensiva regional contra el contrabando de drogas.

Con este encuentro, la Administración Trump busca reafirmar su compromiso con el combate al crimen organizado transnacional, un eje central de su política exterior y de seguridad desde su llegada a la Casa Blanca.