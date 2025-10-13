Trump amenaza a Rusia con enviar misiles Tomahawk a Ucrania si no frena la guerra

En un contexto de creciente tensión internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con enviar misiles Tomahawk a Ucrania si Rusia no toma medidas para finalizar la guerra que inició en febrero de 2022 según agencias internacionales.

La advertencia fue emitida por el mandatrio durante un encuentro con la prensa en Air Force One, mientras se dirigía a Oriente Próximo para tratar el alto el fuego en la Guerra de Gaza y la liberación de rehenes por parte de Hamás. Aseguró que había mantenido una conversación telefónica esa mañana con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, donde se discutió la posibilidad de obtener dichos misiles.

Trump afirmó: “Ellos quieren los Tomahawk. Quizá tenga que hablar con Rusia sobre los Tomahawk. ¿Quieren ver a Tomahawk volando en su dirección? No lo creo”. Detalló que podría utilizar esta amenaza para presionar al presidente ruso, Vladimir Putin, al indicar que “es un arma increíble, muy ofensiva, y Rusia no necesita eso”.

Esta amenaza de Trump surge en un momento en que Rusia ha intensificado sus ataques a la infraestructura eléctrica de Ucrania, con el fin de debilitar la capacidad del país frente a la llegada del invierno. Los comentarios de Trump se producen después de que Zelenski manifestara que había discutido con el presidente estadounidense la posible obtención de armamento adicional para mejorar la defensa ucraniana.

En una entrevista con Fox News, Zelenski se mostró positivo respecto a la posibilidad de recibir la aprobación de Trump para los misiles, afirmando: “Por supuesto, contamos con una decisión en ese sentido, pero habrá que verlo”. Mientras tanto, Trump ha insistido en que sus esfuerzos para resolver el conflicto ucraniano no han dado los resultados esperados, a pesar de prometer resolver la situación “en 24 horas” durante su campaña.

Aunque Trump ha intentado mantener una relación cordial con Putin, la presión de Ucrania y sus aliados europeos ha permeado en sus declaraciones. En el pasado, el presidente ruso ha alertado que el suministro de misiles de Estados Unidos a Ucrania podría deteriorar considerablemente las relaciones entre Washington y Moscú.