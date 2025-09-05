El diario plural del Zulia


Trump amenaza a Europa con sanciones por millonaria multa de Bruselas a Google

Donald Trump reaccionó con fuertes críticas a Bruselas desde su red Truth Social. El presidente advirtió que podría aplicar la “Sección 301” con aranceles punitivos. También incluyó a Apple entre las compañías estadounidenses que considera injustamente penalizada
Redacción Versión Final
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió este viernes contra la multa de 2.950 millones de euros impuesta por la Comisión Europea a Google y advirtió que podría responder con medidas comerciales.

Bruselas resolvió que la compañía tecnológica había abusado de su posición dominante en el sector de la publicidad en línea, lo que motivó la sanción récord.

“Europa atacó hoy a otra gran empresa estadounidense, Google”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

En ese mismo mensaje, acusó a la Unión Europea de aplicar multas “injustas” tanto a Google como a Apple y amenazó con activar la llamada “Sección 301”, un instrumento legal que habilita a Washington a imponer aranceles en represalia.

