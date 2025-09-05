Trump amenaza a Europa con sanciones por millonaria multa de Bruselas a Google

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió este viernes contra la multa de 2.950 millones de euros impuesta por la Comisión Europea a Google y advirtió que podría responder con medidas comerciales.

Bruselas resolvió que la compañía tecnológica había abusado de su posición dominante en el sector de la publicidad en línea, lo que motivó la sanción récord.

“Europa atacó hoy a otra gran empresa estadounidense, Google”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

En ese mismo mensaje, acusó a la Unión Europea de aplicar multas “injustas” tanto a Google como a Apple y amenazó con activar la llamada “Sección 301”, un instrumento legal que habilita a Washington a imponer aranceles en represalia.