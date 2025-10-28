Trump afirma que respuesta de Israel a los ataques de Hamás no viola la tregua

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que Israel debe responder a los posibles ataques del movimiento palestino Hamás, aunque consideró que esto no constituye una violación del alto el fuego en la Franja de Gaza.

Mataron a un soldado israelí. Por lo tanto, los israelíes contraatacaron, y debían contraatacar. Cuando esto ocurre, deben hacerlo", afirmó el mandatario a periodistas durante su viaje a Corea del Sur.

En este contexto, Trump expresó confianza en que la situación actual no amenaza el cese de hostilidades y que "nada comprometerá" el acuerdo alcanzado para Gaza.

En declaraciones adicionales, el presidente estadounidense afirmó es fácil de eliminar a Hamás si es necesario.

Si tenemos que hacerlo, eliminaremos a Hamás con mucha facilidad. Y será el fin de Hamás, deberían comportarse adecuadamente. Preferiríamos no hacerlo, hemos alcanzado un acuerdo", añadió Trump.

El martes, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ordenó, tras mantener consultas con el mando militar, lanzar poderosos ataques contra la Franja de Gaza.

Según el portavoz del Servicio de Defensa Civil de Gaza, Mahmud Bassal, los bombardeos israelíes se saldaron con al menos 30 personas muertas y decenas de heridas.

Las Brigadas Qassam, el ala militar del movimiento palestino Hamás, habían declarado anteriormente que descubrió el cuerpo de un rehén fallecido en uno de los túneles bajo la Franja de Gaza y planeaba entregarlo a Israel este martes.

Pero tras el anuncio de Israel, anunciaron que pospondrán la entrega de los restos de un rehén debido a la violación del cese al fuego por parte de Tel Aviv, según un comunicado del grupo publicado en redes sociales.

Las hostilidades en la Franja de Gaza cesaron el pasado 10 de octubre, al día siguiente de que Israel y Hamás aceptaran la primera fase del acuerdo de paz propuesto por el presidente estadounidense, el 29 de septiembre, que incluía el retorno de todos los rehenes israelíes, vivos y muertos, y el repliegue de las tropas israelíes de la Franja de Gaza.

Israel liberó a casi 2.000 palestinos a cambio de una veintena de israelíes retenidos por Hamás desde octubre de 2023.

Según el plan de paz, el control de la Franja deberá ser entregado a un gobierno tecnócrata supervisado por una estructura internacional encabezada por el propio Trump.