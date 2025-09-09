Trump afirma que la decisión del ataque en Catar fue tomada por Netanyahu

El presidente de EE. UU., Donald Trump, dijo este martes que la decisión de atacar al movimiento palestino Hamás en la ciudad de Doha, capital de Catar, fue del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

Fue una decisión del primer ministro Netanyahu, no fue una decisión que tomé yo", afirmó el mandatario en la red Truth Social.

Más temprano el martes, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) lanzaron un ataque de precisión contra el liderazgo superior del movimiento palestino Hamás en Doha.

Posteriormente, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, confirmó que Israel asume la responsabilidad por el ataque.

Las autoridades cataríes condenaron la agresión israelí y señalaron que el ataque creó un riesgo para la población civil.

Actualmente, hay informaciones contradictorias sobre el alcance del ataque y quiénes son los fallecidos.

El canal televisivo Al Jazeera comunicó, citando a fuentes, que los miembros de la delegación de Hamás, que durante el ataque estaban en las negociaciones sobre la propuesta de Trump de un alto el fuego en la Franja de Gaza, salieron ilesos.

Según las declaraciones de un alto cargo israelí al Canal 12, el presidente de EE. UU. dio luz verde al ataque israelí en Catar.

La guerra en la Franja de Gaza estalló después de que miles de palestinos liderados por Hamás atacaran el 7 de octubre de 2023 la región sur de Israel, matando a unas 1.200 personas, la mayoría civiles, dejando cerca de 5.500 heridos y tomando a 251 rehenes.

La cifra de gazatíes muertos en la guerra que comenzó hace un año y 11 meses supera los 64.600 y el número de heridos está por encima de los 163.300, según los datos del Ministerio de Salud del enclave.

Luego de una tregua entre enero y marzo de 2025, Israel reanudó la ofensiva bélica, aduciendo la inflexibilidad de Hamás.

