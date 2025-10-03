Trump afirma que Hamas está dispuesto a negociar paz duradera y liberar rehenes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que Hamas “está listo para una paz duradera” y exhortó a Israel a suspender de inmediato los bombardeos en Gaza. Según explicó, la reciente declaración del grupo palestino abre la puerta a la liberación segura de rehenes y a la concreción de un acuerdo más amplio para Medio Oriente.

En un mensaje en redes sociales y luego en un discurso desde la Casa Blanca, Trump agradeció a gobiernos de la región como Qatar, Turquía, Arabia Saudita, Egipto y Jordania por su colaboración en el proceso. “Hoy es un día especial; estamos muy cerca de la paz”, aseguró.

El comunicado de Hamas señala disposición a liberar a los rehenes a cambio de presos palestinos y a permitir una administración de tecnócratas en Gaza, aunque el grupo remarcó que aún son necesarias negociaciones para aclarar puntos clave, como el desarme y el futuro político del enclave.

El plan de 20 puntos impulsado por Trump prevé un alto el fuego, la liberación de los secuestrados en un plazo de 72 horas y una retirada gradual de las fuerzas israelíes. La propuesta cuenta con respaldo internacional, aunque persisten dudas sobre la aceptación final de Hamas en temas sensibles como la desmilitarización.

El secretario general de la ONU, António Guterres, celebró el gesto de Hamas y llamó a todas las partes a aprovechar esta oportunidad para poner fin a la guerra. La comunidad internacional permanece atenta a la evolución de las negociaciones.