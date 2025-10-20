Trump advirtió que Hamas sería “erradicado” si rompen acuerdo de paz: “Tienen que portarse bien”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció sobre los ataques entre Hamas e Israel pese a la firma de alto al fuego en Gaza, por lo que advirtió este lunes al grupo terrorista que será “erradicado” si incumple el acuerdo.

El mandatario republicano insistió que la vigencia de la tregua depende únicamente del comportamiento de la organización extremista y que existe el respaldo de la comunidad internacional para intervenir en caso de nuevas acciones violentas, reseñó Infobae.

Aseguró que el compromiso alcanzado establece que Hamas “va a comportarse, va a ser muy bueno y va a ser amable”. Subrayó que el grupo debe cumplir estrictamente con los términos del alto al fuego.

“Y si no lo hacen, vamos a ir y vamos a erradicarlos. Si hace falta, serán erradicados”, enfatizó el presidente, al tiempo que reafirmó que Estados Unidos no tolerará un regreso a la violencia.

En esa línea, Trump aclaró que no autorizará despliegue de fuerzas estadounidenses en la Franja de Gaza. “No habría soldados estadounidenses en el terreno en absoluto”, aseguró. Detalló que la estrategia contempla recurrir a países aliados para cualquier intervención militar en Gaza.

“Podría decirles que intervengan (a los países) y se encarguen de ello. Pero por ahora, no lo hemos dicho”, señaló, y aseguró que Israel actuaría de inmediato si se solicita su intervención. “Israel intervendría en dos minutos si yo se lo pidiera”, dijo.

Explicó que su administración ha conseguido que numerosas naciones respalden el acuerdo de paz y estén listas para conformar una fuerza internacional, en caso de que se recupere la violencia.

“Hay decenas de países que han acordado unirse a una fuerza internacional de estabilización para Gaza que estarían encantados de intervenir”, afirmó. Trump ratificó que Israel es uno de los principales actores en condiciones de responder con prontitud.

Trump reiteró que la advertencia a Hamas proviene también de la pérdida de apoyo internacional y regional, lo que, según su visión, deja al grupo islamista en una posición insostenible.

“El grupo militante ya no cuenta con el respaldo de Irán. Ya no cuenta con el respaldo de nadie. Tienen que portarse bien, y si no lo hacen, serán erradicados”, reiteró Trump.

En la Franja, los bombardeos israelíes sobre posiciones palestinas han dejado decenas de víctimas mortales como reacción a incidentes violentos ocurridos en el sur de Gaza, donde murieron dos soldados israelíes en un enfrentamiento cerca de Rafah. Tras ese episodio, Israel notificó que retomaba la aplicación del alto el fuego y Trump ratificó en público que la tregua sigue vigente.