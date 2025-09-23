Trump advierte sobre riesgos del paracetamol en embarazadas y sugiere vínculo con autismo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitó este lunes 22 de septiembre que las mujeres embarazadas reduzcan el uso de paracetamol, al considerar que podría estar relacionado con casos de autismo.

En una conferencia de prensa en la Casa Blanca, Trump recomendó evitar Tylenol, nombre comercial del medicamento, salvo que sea estrictamente necesario por prescripción médica.

Durante su intervención, describió la incidencia de autismo en el país como una “crisis horrible” y aseguró que “no hay ninguna desventaja” en suspender su consumo.

Por su parte, el director de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), Martin Makary, afirmó que existen pruebas que no deben ser ignoradas y anunció que a partir de ahora el producto llevará advertencias específicas en su etiqueta sobre posibles vínculos con el autismo.