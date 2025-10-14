Trump acusa a Venezuela de enviar criminales y personas con trastornos mentales a EE. UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que Venezuela “ha cometido varios errores graves” al convertirse, según dijo, en una fuente de narcotráfico y en un país que “envía criminales y personas con trastornos mentales” hacia territorio estadounidense.

Trump afirmó, a través de un video publicado en redes sociales, que el país sudamericano “es una fuente importante de drogas que ingresan a los Estados Unidos, lo cual ya es bastante grave”, pero advirtió que la situación va más allá. “Aún peor, están enviando a sus criminales a nuestro país por miles. Estos son los peores de los peores. Han vaciado sus cárceles e instituciones mentales en los Estados Unidos”, sostuvo.

El mandatario atribuyó la supuesta falta de control migratorio a las administraciones anteriores. “Esto ocurrió porque tuvimos un presidente con baja inteligencia que no se dio cuenta de lo que estaba pasando. Peor aún, estaba rodeado de personas altamente inteligentes pero de izquierda radical, básicamente lunáticos, que dirigían el espectáculo”, afirmó.

Las declaraciones del presidente generaron controversia por el tono y el contenido de sus señalamientos, especialmente al vincular directamente al Gobierno venezolano con el envío de delincuentes y personas con problemas mentales hacia Estados Unidos. Hasta el momento, las autoridades venezolanas no han emitido una respuesta oficial a las acusaciones.