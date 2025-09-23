Trump a redes de narcotráfico “dirigidas por Maduro”: “Les volaremos la existencia”
Durante la sesión de la Organización de Naciones Unidas de esta semana, el presidente estadounidense, Donald Trump, ofreció un discurso este martes en donde abarcó temas de seguridad nacional y guerras mundiales. Durante dicha alocución, no faltó mencionar a Venezuela y a su homólogo Nicolás Maduro.
El mandatario inició en el tema del narcotráfico diciendo que “para proteger” al país ha designado “carteles salvajes de drogas como organizaciones terroristas junto a sanguinarias pandillas: las peores, M13, Tren de Aragua de Venezuela”.
“Esas organizaciones torturan, mutilan y asesinan con impunidad son los enemigos de toda la humanidad, motivo por el cual, hace poco empezamos a usar el poder supremo del Ejército estadounidense para destruir a los terroristas venezolanos, las redes de narcotráfico que dirige Nicolás Maduro”, dijo el presidente Trump desde la ONU.
También hizo énfasis luego: “a todos los matones que envían drogas a Estados Unidos, mejor que sepan que les volaremos la existencia".
En su discurso, Trump también mencionó las recientes neutralizaciones de barcos con drogas en el Caribe, y afirmó que “están funcionando” los operativos. “Hemos detenido las drogas que venían a nuestro país por el mar. Ya no son muchos los que pasan por el mar desde Venezuela, parece que ya no quieren viajar por la mar”, apuntó.