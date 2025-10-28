Trinidad y Tobago ordena deportar a 200 migrantes venezolanos por órdenes oficiales

El Ministerio de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago ordenó enviar a unos 200 migrantes venezolanos en un Centro de Detención de Inmigración para ser deportados por órdenes de la primera ministra del país, Kamla Persad-Bissessar.

La orden la había propuesto Persad-Bissessar como parte de su política migratoria, pero no fue hasta el lunes que el secretario permanente del Ministerio de Seguridad Nacional, Videsh Maharaj, envió la solicitud, en la que explica que todos los migrantes ilegales serían amontonados antes de ser deportados.

Los venezolanos, según agregó Maharaj en el pedido, no quedarán previamente supervisados por las autoridades como una orden oficial, sino que serán deportados en masa como un ejercicio migratorio.

Por otro lado, el 15 de agosto pasado, reporteros del país le cuestionaron a Persad-Bissessar cuándo cumpliría su promesa política migratoria, a lo que respondió que “pronto”.

Persad-Bissessar, de igual manera, culpó a la pasada administración por fallar en enfrentar la situación migratoria ilegal, de la cual aseguró que está vinculada con la criminalidad en el país.

En las pasadas semanas, las relaciones entre Venezuela y Trinidad y Tobago han chocado debido a su rechazo y apoyo, respectivamente, a que Estados Unidos haya desplegado equipos militares para frenar embarcaciones presuntamente de narcotraficantes en el mar Caribe.

Para ello, Trinidad y Tobago aceptó el atraco el domingo de un destructor de la Armada de EE. UU. para llevar a cabo ejercicios militares, en medio del despliegue de Washington en el mar Caribe.

Ante ello, Nicolás Maduro, autorizó este lunes la suspensión inmediata de los acuerdos en materia de gas con Trinidad y Tobago ante la que denunció como amenaza de Persad-Bissessar, de convertir al país insular en el portaaviones de Estados Unidos contra Suramérica.