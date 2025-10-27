Trinidad y Tobago niega “provocaciones” a Venezuela con ejercicios militares de EE. UU. en la isla

El Ministerio de Asuntos Extranjeros de Trinidad y Tobago negó a través de un comunicado las acusaciones del Gobierno venezolano de “provocar hostilidades” con el país petrolero con la presencia de la Armada estadounidense en la isla, esto, en el marco del despliegue militar contra el narcotráfico en el Caribe.

“El Gobierno de Trinidad y Tobago ha dicho, en repetidas ocasiones, que valora la relación del país con Venezuela, tanto por su historial que comparte como con su relación tan cercana y fraternal”, afirmó el Ministerio en la misiva.

Las declaraciones de la agencia fueron dadas en una nota de prensa en la noche del domingo, horas después de que el destructor USS Gravely, de la Armada estadounidense, llegara a Puerto España, capital de Trinidad y Tobago, para llevar a cabo hasta el 30 de octubre maniobras militares, según confirmaron fuentes oficiales.

En la misma nota, el Ministerio de Asuntos Extranjeros trinitense insistió en que el verdadero propósito de la presencia militar estadounidense en su territorio es apoyar la lucha contra el crimen transnacional, acentuar la colaboración humanitaria y la cooperación de seguridad en la zona.

Además del destructor, se espera la llegada de la Unidad Expedicionaria 22 del Cuerpo de Infantería de Marina estadounidense a Trinidad y Tobago.

Este lunes, el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, acusó a Estados Unidos y a Trinidad y Tobago de hacer ejercicios militares muy cerca del territorio nacional, acto que catalogó como una provocación.

"Trinidad y Tobago tiene mucho territorio y decidieron hacer los ejercicios frente a Venezuela, es una clara provocación", aseveró Cabello, durante la rueda de prensa.

Indicó que la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, ha llamado al asesinato de sus connacionales cuando salen a pescar, aplaude el asesinato de personas en alta mar.

"Nuestro Pueblo está movilizado, en paz, tranquilo y envía un mensaje al Pueblo de Trinidad: seguirán siendo pueblos hermanos", acotó.

Recordó que el Gobierno Nacional, a través de un comunicado publicado ayer (26 octubre), informó sobre la captura de un grupo mercenarios con información directa de la Agencia de Inteligencia Estadounidense (CIA). "Querían realizar una operación de falsa bandera sobre uno de los buques, que estaban en los supuestos ejercicios para echarle la culpa Venezuela y generar un enfrentamiento", indicó.