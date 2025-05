Tribunal federal bloquea los aranceles de Trump por exceder su autoridad constitucional

Un tribunal federal de Estados Unidos bloqueó gran parte de la política arancelaria del presidente Donald Trump sobre importaciones de diversos países, al considerar que excede sus facultades.

Un panel de tres jueces de la Corte de Comercio Internacional dictaminó que el Congreso no otorga al presidente una autoridad "ilimitada" bajo la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales de 1977 (Ieepa). "Las órdenes de aranceles globales y de represalia superan la autoridad delegada al presidente por la Ieepa para regular importaciones mediante aranceles", señalaron los jueces.

La decisión suspende los aranceles impuestos por Trump bajo la Ieepa, incluyendo los gravámenes globales y "recíprocos" anunciados el 2 de abril, denominado "Día de la Liberación", y otros previos contra Canadá, México y China. El fallo califica la política arancelaria de Trump, pilar de su segundo mandato, como "inconstitucional" y ordena su suspensión permanente.

Cabe destacar que la mayoría de estos aranceles ya estaban pausados tras caídas en los mercados, lo que llevó a Trump a mantener solo un 10% de gravámenes durante 90 días para negociar con los países afectados.

El fallo responde a demandas presentadas por empresas y estados, argumentando que Trump violó la Constitución al exceder sus competencias sobre aranceles, según la legislación del Congreso.

Kush Desai, portavoz de la Casa Blanca, confirmó que apelarán la decisión, afirmando a CNBC que "no corresponde a jueces no electos decidir cómo abordar una emergencia nacional". Desai defendió la postura de Trump, alegando que el déficit comercial, generado por otros países, constituye una "emergencia nacional" que afecta a la sociedad, trabajadores e industria estadounidenses, un punto que el tribunal no refutó.

El panel judicial está compuesto por jueces designados por Trump, Ronald Reagan y Barack Obama, según The Hill.

Wall Street celebró el fallo, que alivia las preocupaciones de los inversores por la incertidumbre arancelaria. Los principales índices bursátiles subieron más del 1% en las operaciones electrónicas tras el cierre de la bolsa neoyorquina.