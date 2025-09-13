Tribunal autoriza a gobierno de Trump a poner fin al "parole humanitario" de venezolanos

Un tribunal federal de apelaciones autorizó el viernes al gobierno de Donald Trump a poner fin al programa de "parole humanitario" que otorgaba protección legal a unos 430.000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.

El fallo representa el más reciente capítulo en la disputa judicial sobre las políticas migratorias heredadas de la administración Biden. Desde marzo, la Casa Blanca había adelantado su intención de eliminar todas las protecciones y permisos condicionales.

En la sentencia, un panel de tres jueces reconoció los riesgos que enfrentan los beneficiarios del programa, quienes llegaron legalmente al país y ahora podrían verse forzados a marcharse en menos de un mes, enfrentando la separación de sus familias, la pérdida de empleos y el retorno a contextos peligrosos en sus naciones de origen, recoge Caraota Digital.

Sin embargo, el tribunal sostuvo que la ausencia de una “sólida demostración de probabilidad de éxito en el fondo del asunto” impedía mantener suspendida la medida, como había ordenado previamente una corte federal de Distrito.