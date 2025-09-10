Tras el ataque quirúrgico en Catar, Israel reitera que acabará con miembros de Hamás estén donde estén

El embajador de Israel ante Naciones Unidas, Danny Danon, reiteró este miércoles, antes de la reunión convocada en la ONU sobre el reciente ataque israelí en Catar contra miembros de Hamás, que no habrá impunidad para "los terroristas" en ese país ni en ninguna otra parte.

Danon subrayó: "Tengo la intención de dejárselo absolutamente claro al Consejo: no habrá inmunidad para los terroristas ni en Gaza, ni en Líbano, ni en Catar". Señaló que Israel no retrocederá en sus acciones y continuará "actuando con decisión contra los líderes del terrorismo dondequiera que se escondan".

La reunión del Consejo de Seguridad está programada para las 15:00 hora local (19:00 GMT) y fue solicitada por Catar, seguido por las demandas de Argelia, Pakistán y Somalia, que son los tres países musulmanes miembros actuales del Consejo.

El ataque israelí, realizado el martes en Doha, tenía como objetivo una reunión de líderes de Hamás y resultó en la muerte de cinco miembros de la organización, así como de un agente catarí de la Policía. Testigos reportaron que las explosiones se escucharon en la ciudad alrededor de las 16:00 hora local (11:00 GMT).

El primer ministro de Catar, Mohammed Bin Abdulrahman al Thani, condenó el ataque, advirtiendo que "no solo viola las leyes internacionales, sino también toda moral", resaltando que Catar actúa como "Estado mediador" en las negociaciones formales entre Israel y Hamás.

La situación sigue generando preocupación internacional debido a las tensiones en la región.