¡TPS se mantiene! Fallo del juez Chen mantendrá el beneficio para venezolanos hasta 2026

El Estatus Temporal de Protección (TPS) se mantendrá hasta octubre de 2026, así lo dictaminó el juez superior del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Norte de California, Edward M. Chen, quien logró bloquear la orden de la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de revocar el beneficio de manera definitiva.

De no lograrse esta victoria, los más de 250 mil venezolanos amparados por este programa se hubiesen visto en obligación de abandonar el país antes de noviembre o, en su peor escenario, capturados por ICE y deportados, al ser considerados migrantes irregulares.

Tras conocerse la noticia, el abogado venezolano Ángel Álvarez publicó un video en redes sociales dando detalles para entender las claves de este fallo a favor de los connacionales.

El derechista apuntó que en el dictamen del juez se expuso que la decisión de revocar el TPS “fue arbitraria” de acuerdo con la ley de procedimientos administrativos.

“Entre los argumentos principales, también se expuso que las decisiones fueron tomadas de acuerdo con la misma sentencia no tenían evidencia suficiente (…) El gobierno alegó que la salud, economía y seguridad mejoró en Venezuela, y eso fue contradictorio con la realidad y carente de pruebas”, explicó.

En el fallo también se estableció que la Secretaria Kristi Noem “excedió su autoridad”, argumentos que lograron paralizar la suspensión del beneficio.

“Con esta decisión un tribunal ha parado los efectos de esa no extensión del TPS. Aquellos que lo gestionaron en 2021 y 2023 están protegidos por la sentencia. Este es el mejor escenario que esperábamos”, expresó el abogado venezolano.

Por último, exhortó a los venezolanos con TPS a emplear los próximos cinco días para gestionar permisos de trabajo y demás documentación que les permita anclar la legalidad de su estadía en EE. UU.