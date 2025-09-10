Toque de queda en Nepal ante las protestas contra el régimen comunista

Las protestas en Nepal se intensificaron este martes con incendios y ataques a oficinas gubernamentales y residencias de líderes políticos, lo que culminó con la dimisión del primer ministro, Sharma Oli. Las manifestaciones, que comenzaron por la prohibición del acceso a redes sociales, se saldaron el lunes con cerca de veinte muertos. Ahora, según los últimos reportes de agencias internacionales el total de muertos sería de 25 personas.

El Ejército de Nepal, que asumió el control de la seguridad del país, ha anunciado hoy miércoles la extensión del toque de queda a nivel nacional hasta el jueves.

Múltiples grupos de manifestantes saquearon e incendiaron la sede del Gobierno y asaltaron la prisión de Nakhu, a las afueras de la capital, Katmandú, para liberar al presidente del partido Rastriya Swatantra, Ravi Lamichhane. Otros manifestantes intentaron incendiar la residencia del ex primer ministro y líder del Partido Comunista, Sharma Oli, así como la del dirigente comunista Jhalanath Khanal, cuya esposa, Ravilakshmi Chitrakar, resultó gravemente herida.

A pesar de los llamamientos a la "contención" por parte del Ejército, que pidió "la protección del patrimonio nacional", la violencia se ha incrementado. Altos cargos del Ejecutivo han solicitado "calma" para enfrentar la crisis política, marcada por acusaciones de corrupción.

La ONU Pide Moderación y una Investigación Rigurosa

El secretario general de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, lamentó la pérdida de vidas y envió sus condolencias a las familias. A través de un comunicado, Guterres instó a una "rigurosa investigación" de los hechos y pidió a las autoridades que cumplan con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Guterres exhortó a "evitar una mayor escalada de violencia" y a que las protestas se realicen de manera pacífica. Hizo también un llamado al diálogo para encontrar una salida constructiva a la crisis que vive el país.