Tiroteo en Pensilvania deja tres policías muertos y dos heridos de gravedad

Un nuevo tiroteo se registró en Estados Unidos la tarde de este miércoles en el área rural de North Codorus Township, en Pensilvania, donde tres policías perdieron la vida y otros dos resultaron heridos.

Los hechos, confirmados por autoridades de Pensilvania y relatados por The Associated Press, ocurrieron cuando los agentes cumplían una diligencia relacionada con una investigación de violencia doméstica. El responsable de los disparos fue abatido por la policía en el lugar.

Josh Shapiro, gobernador de Pensilvania, calificó la jornada como “un día absolutamente trágico y devastador”, y expresó: “lamentamos la pérdida de vida de tres almas valiosas que sirvieron a este condado, a la Mancomunidad, a este país”.

Según detalló Shapiro, tanto él como otros funcionarios tuvieron contacto con las familias de los agentes caídos, quienes manifestaron sentirse orgullosas de sus seres queridos.

El Gobernador sostuvo durante su declaración: “necesitamos hacerlo mejor como sociedad. Necesitamos ayudar a quienes creen que la respuesta a un conflicto es tomar un arma. Debemos estar atentos a quienes más lo necesitan para evitar tragedias como esta”.

El tiroteo ocurrió a unos 185 kilómetros al oeste de Filadelfia y a pocos kilómetros de la frontera con Maryland, de acuerdo con la Policía Estatal de Pensilvania. Christopher Paris, comisionado de la corporación, aseguró que los hechos estallaron durante el cumplimiento de una orden judicial derivada de un caso doméstico iniciado un día antes.

No se detalló la identidad del tirador ni la de los policías ni a qué departamento pertenecían, debido a que la investigación permanece abierta. Los dos oficiales heridos, que fueron ingresados en estado crítico pero estable en el Hospital WellSpan York, recibieron atención de urgencia por parte del jefe del Departamento de Cirugía, Daniel E. Carney, quien indicó que se trasladó a los agentes directamente al quirófano.

Pamela Bondi, fiscal general de los Estados Unidos, calificó la violencia contra los policías como “una lacra para la sociedad”. A través de la red social X, Bondi informó que agentes del FBI y de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos colaboraban en la investigación y el apoyo a las unidades distritales.

La comisión de Gobierno del condado publicó un mensaje conjunto en el que se lee: “por segunda vez en menos de un año, el condado de York es una comunidad de luto. Pedimos que todos los habitantes se acompañen y se apoyen en este momento de duelo colectivo”.