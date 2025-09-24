Tiroteo en Oficina del ICE en Dallas deja un muerto y dos heridos

Un tiroteo ocurrido este miércoles en las oficinas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Dallas, Texas, ha dejado un saldo de al menos un muerto y dos personas heridas. Según confirmaron las autoridades, el atacante se quitó la vida tras el incidente.

La Policía de Dallas informó que dos personas fueron trasladadas a un hospital con heridas de bala, mientras que otra víctima falleció en el lugar. Por el momento, no se ha confirmado si los heridos son empleados del ICE, agentes de seguridad o detenidos. La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, señaló en una entrevista con Fox News que ningún agente del ICE resultó herido.

El director interino del ICE, Todd Lyons, indicó a la cadena CNN que, según información preliminar, el tiroteo fue perpetrado por un francotirador que disparó desde un edificio gubernamental cercano a las instalaciones.

La secretaria del DHS, Kristi Noem, confirmó el ataque a través de sus redes sociales, describiéndolo como un "tiroteo con múltiples heridos y víctimas". También informó que el tirador murió por una herida de bala autoinfligida.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, condenó el ataque y expresó en sus redes sociales: "El acoso sistemático a los agentes de la ley, especialmente los del ICE, debe terminar".

Este tiroteo marca el tercer ataque de este tipo en Texas en lo que va de 2025. En julio, diez personas fueron acusadas de participar en un tiroteo frente a un centro de detención de migrantes en Alvarado, en el que un agente policial resultó herido. Ese mismo mes, en McAllen, agentes federales abatieron a un hombre armado que abrió fuego contra un edificio de la Patrulla Fronteriza.

Los episodios de violencia reflejan una creciente tensión en torno a las operaciones del ICE, cuya imagen se ha vuelto cada vez más controversial desde que la Administración Trump intensificara sus políticas de inmigración. Las instalaciones de detención del ICE han sido escenario de protestas y enfrentamientos, donde los agentes han recurrido al uso de gas lacrimógeno, balas de pimienta y otros métodos disuasivos contra los manifestantes.

Las autoridades continúan investigando los motivos detrás del ataque en Dallas y el perfil del tirador.