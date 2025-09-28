Tiroteo e incendio en una iglesia mormona desatan el caos en Míchigan

Varias personas han resultado heridas este domingo en un tiroteo en una iglesia del municipio de Grand Blanc, en el este de Míchigan (Estados Unidos), según ha informado la Policía de la localidad en las redes sociales. Luego, se registró un brutal incendio en el templo.

El incidente ha ocurrido en la iglesia mormona de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Grand Blanc, una pequeña comunidad a unos 100 kilómetros al noroeste de Detroit, según ha comunicado el Departamento de Policía del municipio en una publicación en Facebook.

“Hay varias víctimas y el tirador ha sido abatido. En este momento no hay amenaza para el público. La iglesia está en llamas”, ha detallado el departamento, que ha instado a la gente a evitar la zona.

Tras el tiroteo, el humo salía a borbotones del edificio mientras los bomberos rociaban el fuego con agua. Al lugar han acudido camiones antiincendios y vehículos de emergencia, según mostraban las imágenes difundidas en las redes sociales.

El área ha sido evacuada, y las autoridades locales y federales se han desplazado al lugar, según ha apuntado el sheriff del condado de Genesee, Chris Swanson. “Toda la iglesia está en llamas. Es una escena dinámica (...) Están sucediendo muchas cosas que no podemos comunicar simplemente por el trabajo que hay que hacer”, ha añadido.

La gobernadora de Míchigan, Gretchen Whitmer, se ha pronunciado sobre lo ocurrido y ha afirmado sentir una profunda conmoción por la comunidad de Grand Blanc. “La violencia en cualquier lugar, especialmente en un lugar de culto, es inaceptable. Agradezco la respuesta de los primeros en intervenir, que actuaron rápidamente”, ha compartido a través de su cuenta de X.

El tiroteo se produjo apenas unas horas después de la muerte a los 101 años de Russell Nelson, presidente de la iglesia mormona desde 2018, este sábado, según anunció la iglesia. Se había convertido en la máxima figura de esta confesión, el decimoséptimo desde su fundación, tras el fallecimiento de Thomas Monson.