The Washington Post: EE. UU. ampliaría despliegue militar en el Caribe al incorporarse portaaviones Gerald R. Ford

El despliegue a gran escala de fuerzas y recursos militares estadounidenses en el Caribe ha generado preocupación sobre una posible expansión de las operaciones de Washington en la región, una medida que podría elevar las tensiones con el Gobierno de Nicolás Maduro y aumentar el riesgo de un enfrentamiento directo entre ambos países.

Según informó The Washington Post, la administración Trump ha movilizado una significativa fuerza naval y aérea hacia el Caribe, en lo que analistas describen como la mayor demostración de poder estadounidense en la zona en años recientes. Entre los activos desplegados se cuentan ocho buques de guerra de la Armada, un buque de operaciones especiales y un submarino de ataque de propulsión nuclear.

El movimiento estratégico podría intensificarse en los próximos días con la llegada del portaaviones USS Gerald R. Ford, que sumará tres buques adicionales y más de 4.000 efectivos. Este refuerzo, según fuentes militares citadas por el diario estadounidense, busca “garantizar la seguridad y estabilidad en el hemisferio”, aunque expertos en política exterior advierten que la medida podría ser interpretada por Caracas como una provocación.

El despliegue coincide con el endurecimiento del discurso de Washington hacia Venezuela, país al que acusa de albergar actividades ilícitas y violaciones a los derechos humanos. En contraste, el Gobierno venezolano ha denunciado repetidamente que las maniobras militares estadounidenses representan una amenaza a su soberanía y un intento de intimidación en el marco de las tensas relaciones bilaterales.

A medida que aumenta la presencia militar estadounidense en el Caribe, la comunidad internacional observa con cautela la evolución de la situación, que podría marcar un nuevo punto de inflexión en la ya compleja relación entre ambos países.