The New York Times: EE. UU. refuerza presencia militar en el Caribe y eleva presión sobre Venezuela

Expertos sostienen que el objetivo real es "debilitar o desplazar a Nicolás Maduro". Los ataques recientes contra barcos supuestamente cargados de drogas generan polémica internacional. Críticos denuncian ilegalidad, riesgo de escalada bélica y falta de pruebas contundentes
El incremento de tropas y equipos militares estadounidenses en el Caribe, con ocho buques de guerra y más de 4,500 efectivos, ha despertado alarma en la región.

De acuerdo con The New York Times, Washington sostiene que se trata de una operación contra el narcotráfico, pero analistas y diplomáticos advierten que el verdadero propósito es aumentar la presión sobre el presidente venezolano Nicolás Maduro.

En las últimas semanas, fuerzas estadounidenses atacaron tres embarcaciones que, según el gobierno de Donald Trump, transportaban cocaína y fentanilo. Sin embargo, ni el Pentágono ni la Casa Blanca han presentado pruebas verificables.

La oposición en el Congreso considera que los ataques carecen de fundamento legal y podrían ser el inicio de una escalada bélica.

Maduro calificó los bombardeos como “crímenes atroces” y denunció que se trata de un intento por justificar una intervención militar.

Por su parte, altos funcionarios del gobierno estadounidense no descartan nuevas acciones, mientras un proyecto de ley en el Capitolio busca otorgar a Trump amplias facultades para combatir a los “narcoterroristas”.

Con cazas furtivos F-35 desplegados en Puerto Rico y destructores armados frente a costas venezolanas, la tensión militar recuerda episodios pasados de la política exterior estadounidense en América Latina.

Organismos internacionales advierten que la estrategia podría desembocar en un conflicto mayor con consecuencias regionales imprevisibles.

