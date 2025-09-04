Terremoto en Afganistán deja más de dos mil muertos y aldeas destruidas

Un terremoto de magnitud 6.0 sacudió la región montañosa del este de Afganistán el domingo por la noche, destruyendo aldeas enteras y dejando a miles de personas atrapadas bajo los escombros.

La provincia más golpeada fue Kunar, donde gran parte de la población habita en empinadas cuencas fluviales rodeadas por altas montañas.

El portavoz talibán Hamdullah Fitrat informó que el número de muertos ascendió a 2.205 y que las operaciones de búsqueda y rescate continúan. Señaló además que se han instalado tiendas de campaña y se distribuye ayuda básica y suministros de emergencia.

El accidentado terreno ha complicado seriamente los esfuerzos de socorro. Helicópteros y comandos militares fueron desplegados, mientras que trabajadores humanitarios han debido caminar durante horas para alcanzar aldeas aisladas por deslaves y caídas de rocas.

Las agencias internacionales de ayuda instaron a incrementar la financiación a Afganistán, que atraviesa una nueva catástrofe humanitaria y suma este evento como el tercer gran terremoto desde el regreso del Talibán al poder en 2021.

“Los afganos están agotados por una sucesión interminable de crisis, enfrentadas con menos apoyo externo y con sus propios recursos limitados”, lamentó Thamindri De Silva, directora nacional de World Vision Afganistán.