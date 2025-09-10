Tercer juez del caso Bolsonaro lo absuelve de todo y pide anular el proceso

El juez Luiz Fux, tercero en emitir su voto en el juicio que se desarrolla en el Supremo Tribunal Federal de Brasil contra el expresidente Jair Bolsonaro, se pronunció este miércoles por absolver al exmandatario de todos los cargos de golpismo y pidió la anulación del proceso.

Fux, quien forma parte de la Primera Sala del tribunal, defendió los argumentos de las defensas, que sostienen que el caso debería ser juzgado en otras instancias. Su posición contrasta con la de Alexandre de Moraes, relator del caso, y Flávio Dino, quienes ya votaron a favor de la culpabilidad de Bolsonaro y otros siete acusados, publica Aristegui Noticias.

El magistrado fundamentó su voto en la idea de que, al no haberse consumado la destitución de un Gobierno, no puede hablarse de golpe de Estado. Aunque reconoció que la Fiscalía presentó acusaciones “bien señaladas” sobre un supuesto plan para impedir la investidura de Luiz Inácio Lula da Silva tras las elecciones de 2022, sostuvo que no se probó de manera concluyente la responsabilidad penal de Bolsonaro.

En un alegato de más de diez horas, Fux argumentó que los discursos o entrevistas del exmandatario no pueden ser tratados como “narrativas subversivas” ni como conspiración contra la democracia. También cuestionó la competencia del Supremo para juzgar a Bolsonaro por hechos ocurridos después de que dejara el cargo, como los ataques del 8 de enero de 2023 contra las sedes de los tres poderes en Brasilia.

El juez añadió que hubo un “cercenamiento de defensa” debido a la enorme cantidad de pruebas presentadas frente a un tiempo insuficiente para el análisis por parte de los abogados, lo que, en su criterio, vulneró el derecho al debido proceso. Por ello, además de absolver a Bolsonaro, propuso declarar la nulidad de todas las decisiones adoptadas en el juicio.

La Fiscalía y los magistrados que apoyan la condena sostienen que la trama golpista comenzó en junio de 2021, cuando Bolsonaro, aún en el poder, lanzó una campaña de descrédito contra el sistema electoral, y que los hechos del 8 de enero fueron el desenlace de ese plan.

Tras los votos de Moraes, Dino y Fux, resta conocer la posición de la jueza Cármen Lúcia Antunes y del presidente de la Primera Sala, Cristiano Zanin, cuyos pronunciamientos se esperan este jueves. En caso de condena, el viernes se discutirán las penas, que podrían alcanzar hasta 40 años de prisión.