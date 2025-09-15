"Tengo la oportunidad de liquidar a Charlie Kirk”: Esto habría dicho Tyler Robinson según el FBI

El brutal asesinato del influencer conservador Charlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah ha conmocionado a Estados Unidos, mientras las autoridades revelan información clave sobre el presunto autor, Tyler Robinson, y los eventos que culminaron en el trágico suceso, publicó Infobae.

En una entrevista con Fox News, el director del FBI, Kash Patel, confirmó que Robinson, de 22 años, expresó su intención de cometer el crimen en un mensaje encontrado en la vivienda de su pareja sentimental. “Tengo la oportunidad de liquidar a Charlie Kirk y la voy a aprovechar”, escribió el sospechoso, según Patel. Aunque el documento fue destruido, el FBI logró recuperar evidencia forense que corrobora su contenido gracias a interrogatorios exhaustivos.

Las pruebas materiales refuerzan la implicación de Robinson. Patel informó que se halló ADN del sospechoso en el lugar desde donde se disparó contra Kirk y en una toalla que cubría el arma homicida, abandonada en un bosque cercano. Sin embargo, Robinson, arrestado el viernes, se niega a colaborar con las autoridades, según el director del FBI.

La detención del joven se concretó tras la mediación de su padre, quien lo convenció de entregarse. Mientras, la investigación avanza para esclarecer el móvil del ataque. El gobernador de Utah, Spencer Cox, señaló a ABC News que Robinson mostraba antipatía hacia Kirk y podría haberse “radicalizado” en línea. Entre las pruebas, destacan mensajes en una aplicación de chat, entregados por el compañero de piso de Robinson, y grabados en los casquillos de bala encontrados en el rifle utilizado.

Fuentes cercanas al sospechoso describieron un giro en su ideología política hacia la izquierda en los últimos años, acompañado de una inmersión en los “rincones oscuros de Internet”, según Cox. El gobernador también reveló que el compañero de piso, identificado como la pareja sentimental de Robinson y una persona en transición de género, ha cooperado plenamente con las autoridades, asegurando no tener conocimiento previo del plan.

Las plataformas digitales jugaron un rol inquietante tras el crimen. Cox indicó que Robinson participó en conversaciones en Discord, donde bromeaba con conocidos sobre su parecido con el tirador, hasta que finalmente admitió su responsabilidad. “Esas conversaciones estaban ocurriendo, y nadie pensó que era él hasta que lo confesó”, afirmó el gobernador a ABC News.

Patel enfatizó la transparencia en el caso debido a su relevancia pública. “El público tiene derecho a saber. Estoy comprometido con la transparencia”, declaró. Sin embargo, persisten preguntas sobre la inacción de los interlocutores de Robinson en Discord, un aspecto que el FBI continúa investigando.

Las autoridades locales y federales trabajan en conjunto para determinar los próximos pasos legales, mientras el país sigue consternado por este acto de violencia que pone en el centro el debate sobre la radicalización en línea y la seguridad pública.