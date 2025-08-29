Subdirector de Gabinete de la Casa Blanca: Administración Trump está decidida a desmantelar organizaciones del narcotráfico

El subdirector de Gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, declaró este viernes que la administración de Donald Trump está decidida a desmantelar a las organizaciones del narcotráfico, en referencia al despliegue militar y naval en aguas del mar Caribe, aproximándose a Venezuela.

Lo que ustedes están viendo es la determinación del presidente y del Ejército de EE. UU. de combatir y desmantelar las organizaciones de tráfico de drogas, los carteles criminales y estas organizaciones terroristas extranjeras en nuestro hemisferio”, dijo Miller a la prensa estadounidense.

Afirmó que Trump, desde el primer día de su mandato, ha manifestado que los carteles criminales en el hemisferio occidental “son organizaciones terroristas extranjeras que representan un peligro claro y presente para el pueblo estadounidense”.

No hay ninguna organización en este planeta responsable de más muertes de estadounidenses que los carteles criminales, los narcotraficantes que operan en el hemisferio occidental”, aseveró Miller, en alusión a los miles de fallecidos por consumo de fentanilo y otras drogas en la nación norteamericana.

Destacó que Trump “ha dejado claro que la misión del Ejército de EE. UU. incluye la defensa de la nación contra las organizaciones terroristas extranjeras y los carteles criminales”.

En febrero, EE. UU. declaró al Tren de Aragua, originario de Venezuela, a la Mara Salvatrucha, de Los Ángeles, las bandas mexicanas Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación, Cárteles Unidos, Cártel del Golfo, la Nueva Familia Michoacana y el Cártel del Noroeste como organizaciones terroristas.

El pasado 25 de julio, el gobierno estadounidense designó además al Cartel de los Soles como organización terrorista. Posteriormente, la fiscal general de EE. UU. Pam Bondi anunció el aumento de la recompensa por el presidente Nicolás Maduro a 50 millones de dólares. Al mandatario venezolano lo acusa Washington de ser el responsable de esa organización criminal.