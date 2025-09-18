El diario plural del Zulia


Sismo de 7.8 grados sacude Kamchatka, Rusia; autoridades monitorean posibles réplicas inmediatas

No se han reportado víctimas ni daños graves hasta el momento. El epicentro se localizó en una zona remota, minimizando riesgos para la población. Autoridades mantienen vigilancia por posibles réplicas y descartan alertas de tsunami hasta ahora
MundoVF Home
Redacción Versión Final
@versionfinalnews Referencial

Un fuerte sismo de magnitud 7.8 sacudió la región de Petropavlovsk-Kamchatsky, en el Lejano Oriente ruso, según reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos (Usgs). El terremoto tuvo su origen a 10 kilómetros (6.2 millas) de profundidad, lo que genera preocupación por la intensidad de las sacudidas en la superficie.

Por el momento no se han registrado víctimas ni daños materiales significativos. La corta profundidad del hipocentro aumenta el riesgo para estructuras y comunidades cercanas, aunque el epicentro se encuentra en una zona poco poblada de Kamchatka.

La región ha experimentado recientemente otros movimientos sísmicos de gran magnitud y cuenta con protocolos de alerta y construcciones preparadas para resistir temblores fuertes. El sismo se suma a la activa actividad sísmica del Anillo de Fuego del Pacífico.

Organismos de monitoreo se mantienen atentos ante posibles réplicas, aunque no se han emitido alertas de tsunami ni marítimas. La lejanía del epicentro respecto a áreas urbanas ha ayudado a mitigar los efectos inmediatos.

Siga leyendo
Lea también

Trump critica a Putin y reconoce fracaso en resolver conflicto en Ucrania rápidamente

Luis Quiñones, analista cercano a Trump, pronostica ataques de EE. UU. contra…

Rashford marca doblete y le da el triunfo al Barça 1-2 sobre Newcastle

Nuevo brote de ébola en Congo deja alta mortalidad y avanza rápidamente entre…

Comentarios
Cargando...