Sheinbaum responde a embajador de EE. UU.: "Hay cosas que solo corresponden a los mexicanos"

La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, reiteró su respaldo a la elección de jueces por voto popular, una iniciativa que ha sido criticada desde el Gobierno de Estados Unidos y que ha generado gran controversia en el país latinoamericano, pues la oposición afirma que eso demeritará la credibilidad y funcionalidad del Poder Judicial.

La futura mandataria mexicana respondió al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien hace unos días sugirió el establecimiento de un diálogo entre las autoridades de ambos países en torno a las grandes configuraciones que prevé el actual Gobierno de López Obrador para el Poder Judicial.

"Siempre habrá diálogo, pero hay cosas que sólo les corresponden a los mexicanos", señaló Sheinbaum

Previamente, Salazar había dicho que la reforma judicial "es un riesgo para la democracia en México" y estimó que no serviría de nada en la práctica.

El presidente Andrés Manuel López Obrador también rechazó horas antes la postura de la embajada estadounidense y calificó la opinión de Washington como "una burda actitud intervencionista".

"No queremos muros, ni queremos militarización de la frontera, y no queremos maltrato a nuestros paisanos. Y que no olviden que México es un país libre, independiente y soberano, no es colonia de ningún país extranjero", comentó López Obrador el 24 de agosto.