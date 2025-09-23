Sheinbaum ordena “investigación exhaustiva” de asesinato de músicos colombianos en México

El Gabinete de Seguridad de México informó que trabaja en el desarrollo de las investigaciones relacionadas con la desaparición de los músicos colombianos Jorge Luis Herrera (DJ Regio Clown) y Byron Sánchez (B-King), quienes fueron hallados sin vida en el Estado de México.

“Por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein, @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_ y @SSPCMexico trabajan en coordinación con la @FiscaliaCDMX y la @FiscaliaEdomex en el desarrollo de las investigaciones relacionadas con la desaparición de los músicos colombianos Jorge Luis Herrera y Byron Sánchez, quienes lamentablemente fueron hallados sin vida en el Estado de México”, detalló el organismo en redes sociales.

Tras darse a conocer el asesinato de México de los artistas colombianos, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) lamentó el hecho y anunció una “investigación exhaustiva”, reseñó El Universal de México.

La SRE, a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente, dijo que mantendrá abierto el diálogo y la colaboración con la cancillería de Colombia “como lo ha hecho hasta el momento”. “La Secretaría de Relaciones Exteriores lamenta los hechos en los que perdieron la vida dos personas de nacionalidad colombiana”, escribió en redes sociales.

Previamente, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, condenó enérgicamente el asesinato de sus connacionales y atribuyó su muerte a las mafias del narcotráfico.

“Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos de México. Mafia internacional fortalecida por la estúpida política militar y prohibicionista, llamada “guerra contra las drogas” a la que obligan a la humanidad y a América Latina. Más jóvenes asesinados por una política antidrogas que no es política antinarcotraficante", se quejó Gustavo Petro en X.