Seminario “Venezuela y sus litigios jurídicos internacionales” contará con Edmundo González como conferencista

El próximo 16 de octubre se celebrará en la sede del Diario La Razón (Madrid) el seminario “Controversias internacionales y desafíos jurídicos de Venezuela”, un encuentro académico organizado por UNIE Universidad que reunirá a destacados expertos y figuras políticas para debatir sobre los litigios internacionales que enfrenta el país suramericano.

El evento se desarrollará entre las 10:00 a.m. y las 12:30 p.m. y contará con las palabras de bienvenida de Tania Verdugo Lema, vicedecana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Relaciones Internacionales de Unie Universidad.

La conferencia inaugural estará a cargo de Edmundo González Urrutia, excandidato presidencial, quien ofrecerá una reflexión sobre la situación actual del país en el contexto internacional y los retos jurídicos derivados de los procesos abiertos en diversas instancias.

Posteriormente se desarrollará un panel de expertos, moderado por Harold Bertot Triana, profesor de Derecho Internacional Público de UNIE Universidad. Lo acompañarán como ponentes Antonio Ledezma, coordinador del Consejo Político Internacional; Juan Carlos Gutiérrez, abogado y representante de víctimas ante la Corte Penal Internacional; Víctor Rodríguez Cedeño, embajador y exmiembro de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU; y Jesús Eduardo Troconis Heredia, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid.

El seminario tiene como objetivo principal analizar de forma crítica y rigurosa el complejo panorama de controversias internacionales en torno a Venezuela, incluyendo los casos ante la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de lesa humanidad y los procedimientos en el sistema interamericano de derechos humanos.

Asimismo, busca ofrecer a los participantes una visión integral sobre las repercusiones jurídicas, políticas y económicas de estos procesos, y fomentar un debate informado acerca de cómo afectan la soberanía, la economía y la posición internacional del país.