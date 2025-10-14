Semana: Organizaciones exigen a Petro garantizar la protección de exiliados venezolanos

Poco después de conocerse el atentado a tiros contra el activista venezolano Yendri Velásquez y el consultor político Luis Alejandro Peche en Bogotá, organizaciones y partidos políticos exigen al presidente Gustavo Petro una respuesta ante lo que denominan persecución.

Desde la Fundación Juntos Se Puede rechazaron el atentado contra los activistas venezolanos y exigieron a Petro garantías para los perseguidos políticos en Colombia, además de las acciones o medidas de protección urgente para quienes huyeron de la administración venezolana.

“La Fundación Juntos Se Puede rechaza el atentado contra los activistas venezolanos Luis Peche y Yendri Velásquez, y exige garantías para los perseguidos políticos en Colombia. Hacemos un llamado al Gobierno nacional, a la Cancillería y a los organismos internacionales a proteger la vida de cientos de venezolanos perseguidos tras el 28 de julio de 2024”, señalaron en un comunicado de prensa.

El mensaje y el llamado de atención al Gobierno nacional lo hizo la Fundación con contundencia, al advertir que se debe garantizar la seguridad y protección de los ciudadanos que tienen que salir huyendo de Venezuela por cuenta de la dictadura. Son decenas de líderes los que se encuentran buscando el asilo en Colombia.

“Desde la Fundación Juntos se Puede expresamos nuestra profunda preocupación por la seguridad de quienes han debido abandonar Venezuela en busca de la libertad y protección. El pueblo venezolano merece vivir en paz y en democracia y mientras sus ciudadanos se encuentren en territorio colombiano, el Estado debe garantizar plenamente sus derechos y su integridad”, enfatizó la Fundación.

Además, le pidieron a la Fiscalía que adelante las investigaciones correspondientes para dar con los autores materiales e intelectuales de este ataque sicarial en contra de los dos venezolanos. Advirtieron que es fundamental para la democracia y la libertad adelantar las pesquisas necesarias y así establecer con certeza los móviles de este crimen.

“Adelantar una investigación pronta, rigurosa y transparente que permita esclarecer los hechos, identificar a los responsables y adoptar medidas urgentes de protección para las víctimas y demás solicitudes de refugio que hoy enfrentan situaciones de riesgo”, añadió la Fundación en su comunicado.

Indicaron que el mensaje es directo al presidente de la República y a la Cancillería de Colombia, para que se adopten las medidas necesarias y se aceleren todos los procesos de asilo que se encuentran pendientes, para así, de esta manera, evitar casos como el de este lunes.

“Acelerar los procesos de solicitud de refugio en el país en pro de la protección efectiva de las personas perseguidas políticas venezolanas, resulta indispensable que se adopten las medidas especiales de protección para quienes han sido víctimas Maduro”, pidió la Fundación Juntos se Puede.