Secretario general de la ONU insta a Venezuela y EE. UU. a resolver pacíficamente sus diferencias

El secretario general de la ONU, António Guterres, instó este jueves a Estados Unidos y Venezuela a resolver sus diferencias mediante el diálogo y medios pacíficos, en medio de una creciente tensión bilateral. La declaración se produce tras el anuncio del despliegue de tres destructores estadounidenses con más de 4.000 efectivos hacia las costas venezolanas, con llegada prevista para este fin de semana.

Durante la rueda de prensa diaria de la ONU, la portavoz adjunta, Daniela Gross, señaló que Guterres sigue "muy de cerca" los acontecimientos entre ambos países, que han alcanzado un punto álgido en los últimos días, publica Mundo UR.

Gross enfatizó el llamado del secretario general a "desescalar las tensiones y ejercer la máxima contención". Sin embargo, al ser consultada sobre si el despliegue militar estadounidense constituye una violación de la Carta de las Naciones Unidas, la portavoz evitó pronunciarse al respecto.

El anuncio del envío de destructores se suma a la reciente decisión de EE. UU. de aumentar, el pasado 8 de agosto, a 50 millones de dólares la recompensa por información que facilite la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro. En respuesta, el mandatario de la nación caribeña ordenó la movilización de cuatro millones de milicianos para contrarrestar lo que calificó como "amenazas" de Washington.

La retórica desde EE. UU. se intensificó con declaraciones del director de la DEA, Terry Cole, quien afirmó en la cadena Fox que Venezuela se ha convertido en un "estado narcoterrorista", acusándola de colaborar con las Farc y el ELN de Colombia para traficar cocaína hacia carteles mexicanos, con destino final a territorio norteamericano.

Por su parte, Venezuela ha recibido el respaldo de los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba), así como de aliados como China e Irán, quienes expresaron solidaridad frente al despliegue militar estadounidense. La situación continúa generando preocupación internacional, mientras se espera que ambas naciones eviten una escalada que pueda desestabilizar aún más la región.