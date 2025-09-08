Secretario de Guerra a marines en Puerto Rico: “Esto no es un entrenamiento, es real”

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, quien visitó este lunes Puerto Rico para supervisar el despliegue militar en el Caribe, se dirigió a los marines a bordo del USS Iwo Jima (LHD-7), el buque de asalto anfibio que encabeza la presencia militar de Washington en su ofensiva contra el narcotráfico.

“¿Cómo estamos, guerreros? Creo que esta podría ser la imagen más hermosa que he visto en mi vida. Mirando estos rostros, mirando este Caribe en una isla flotante del poder estadounidense, en primera línea, defendiendo la patria estadounidense”, expresó Hegseth ante los uniformados reunidos en cubierta.

El jefe del Pentágono hizo énfasis en la seriedad del operativo estadounidense: “No se equivoquen, lo que están haciendo ahora mismo no es entrenamiento. Este es un ejercicio en el mundo real en nombre de los intereses nacionales vitales de los Estados Unidos de América para acabar con el envenenamiento del pueblo estadounidense”, dijo.

Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos, y Dan Caine, general de la Fuerza Aérea y presidente del Estado Mayor Conjunto, viajaron el lunes a Puerto Rico durante una intensificación de las operaciones militares estadounidenses contra los carteles de la droga en el Caribe.

La visita de los altos mandos estadounidenses a Puerto Rico ocurrió pocos días después de que barcos estadounidenses trasladaran a cientos de marines al territorio, sumándose a ejercicios de entrenamiento planeados desde hace más de un año, según Siul López, portavoz de la Guardia Nacional de Puerto Rico.

Hegseth y Caine mantuvieron reuniones con funcionarios en la Base de la Guardia Nacional Aérea Muñiz del Ala 156 en Carolina, al este de San Juan, con el objetivo de respaldar las actividades de entrenamiento en la región.

En el marco de estas operaciones, el Departamento de Defensa prepara el despliegue de diez aviones de combate F-35 en la isla caribeña como parte de sus acciones dirigidas contra los cárteles de drogas, según confirmó una persona familiarizada con la planificación.

Esta información, aún no anunciada oficialmente, responde a la política del presidente Donald Trump de fortalecer la seguridad nacional de Estados Unidos y cumplir sus promesas de campaña en relación con el combate al narcotráfico en el hemisferio occidental.

“El Gobierno de Puerto Rico está comprometido en esta lucha contra el narcotráfico. Vamos a seguir viendo estas maniobras, vamos a ver la presencia de muchos de estos equipos en Puerto Rico”, dijo González en una rueda de prensa.

Para González, esta presencia militar estadounidense es “un mensaje directo a Nicolás Maduro de que los Estados Unidos no le van a pasar una más”.

Preguntada en la rueda de prensa, la gobernadora dijo que no se ha mencionado el tiempo que durarán las maniobras ni la cantidad de tropas que estarán involucradas: “Siguen llegando, no hay un número definido”, indicó.

“Esto acaba de comenzar, el reposicionamiento en la isla de fuerza militar para atacar el narcotráfico en toda la jurisdicción del Caribe. Puerto Rico es la frontera de los Estados Unidos en el Caribe por su cercanía a Venezuela y Colombia”, subrayó.

Por ello, aseguró que se alegra de que el presidente Donald Trump “haya puesto los recursos del Gobierno federal para meterle mano directamente al narcotráfico”.

“Que Puerto Rico pueda ser el centro de operaciones y logística del Gobierno de los Estados Unidos para Sudamérica por nuestra posición geográfica nos vuelve a colocar en un lugar de importancia”, destacó.