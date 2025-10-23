Secretario de Estado de EE. UU. llamó “lunático” a Petro tras ataque en el Pacífico
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó al presidente colombiano Gustavo Petro como un “lunático”, en medio de un clima de creciente fricción entre ambos países. Sus comentarios se producen después de que el Comando Sur realizara un operativo contra una embarcación vinculada al narcotráfico en el océano Pacífico.
“Las fuerzas armadas y la policía colombianas siguen siendo muy proestadounidenses, pero el problema es su presidente, que es un lunático”, afirmó Rubio en Washington, agregando luego calificativos más severos hacia Petro. Rubio, conocido por su postura crítica hacia líderes de izquierda en América Latina, ha intensificado sus ataques al mandatario colombiano en los últimos años.
Las tensiones no se limitaron a las declaraciones de Rubio. El expresidente estadounidense Donald Trump también se refirió a Petro desde la Casa Blanca, describiéndolo como “un matón y un mal tipo” y asegurando que “produce mucha droga”.
Trump confirmó además una medida económica contra Colombia, anunciando la suspensión inmediata de todos los pagos al país, a pesar de mencionar que había alcanzado un acuerdo con el Gobierno colombiano. “Llegamos a un acuerdo con él, pero sigue siendo un matón y ha perjudicado mucho a su país”, dijo el mandatario sin ofrecer mayores detalles sobre el acuerdo mencionado.|