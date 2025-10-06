Se entregaron cuatro disidentes de las Farc en Colombia

Una célula clave del Bloque Central Isaías Pardo en el departamento del Huila, Colombia, fue desarticulada el 5 de octubre de 2025, en una operación que permitió incautar un arsenal de guerra y obtener información estratégica sobre la estructura criminal liderada por alias Iván Mordisco, jefe del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las Farc.

Cuatro integrantes de este grupo armado se entregaron voluntariamente, incluyendo figuras de alto rango, lo que representa un avance significativo en la lucha contra las organizaciones residuales en la región, según informó el Ejército Nacional. Entre los sometidos a la justicia se encuentran alias Kevin o Stiven, identificado como segundo cabecilla de comisión, y alias Jordán, señalado como jefe financiero. Su entrega supone un debilitamiento tangible de la capacidad operativa del grupo, reseña Infobae.

El operativo, liderado por la Novena Brigada del Ejército Nacional con el respaldo de la Policía del Huila y los batallones de Artillería de Campaña No. 9 Tenerife e Infantería No. 26 Cacique Pigoanza, permitió la incautación de cinco fusiles M4 calibre 5,56 mm, una pistola, varios proveedores y un artefacto explosivo improvisado tipo mina antipersonal. Además, las autoridades confiscaron una camioneta y un computador portátil con información sensible sobre la estructura delictiva.

El Ejército Nacional indicó que la localización del depósito ilegal de armamento fue posible gracias a los datos aportados por los insurgentes tras su rendición. “Tras su sometimiento, estas personas entregaron una camioneta, un arma corta y un computador portátil con información relevante. Gracias a estos datos, las tropas ubicaron un depósito ilegal que contenía armamento de guerra”, precisó la institución.

La información oficial también reveló que dos de los cuatro individuos que se entregaron, junto con un menor de edad recuperado durante la operación, habían recibido formación en una escuela ubicada en el municipio de Páez, en el Cauca, destinada a fortalecer las actividades ilícitas en la región. El menor fue puesto bajo custodia de las entidades competentes para el restablecimiento de sus derechos, conforme a los procedimientos de protección a la infancia.