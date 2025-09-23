Salta otro nombre de la realeza británica en el caso del depredador Jeffrey Epstein

Tras la reciente visita estatal del presidente Donald Trump, la familia real británica se ve arrastrada nuevamente hacia la controversia debido a la aparición de nuevos detalles sobre su relación con Jeffrey Epstein, un financiero condenado por delitos sexuales.

En medio de la atención mediática, según confirmó NBC, surgió un correo electrónico del 2011 en el que Sarah Ferguson, la duquesa de York, calificaba a Epstein como un "supremo amigo", a pesar de sus antecedentes penales. El email fue divulgado por dos periódicos el pasado domingo y fue enviado por la duquesa, ex esposa del príncipe Andrés, pocas semanas después de haber intentado distanciarse públicamente de Epstein.

Según un portavoz de la duquesa, el mensaje fue una respuesta a una amenaza de Epstein de demandarla por difamación. Sin embargo, tras su publicación, la duquesa fue retirada como patrona de varias organizaciones benéficas del Reino Unido, las cuales citaban su correspondencia con Epstein como la razón de la decisión.

Esta situación añade combustible a la cobertura de los medios sobre los lazos de la familia real con Epstein, que han estado centrados principalmente en la relación cercana de Andrés con el financiero. Este último ha enfrentado una demanda por abuso sexual, la cual él niega y ha resuelto fuera de los tribunales. Virginia Giuffre, quien presentó las acusaciones, falleció por suicidio este año.

En una entrevista de 2011, la duquesa llamó “error de juicio gigante” su relación con Epstein, quien fue encarcelado en 2008 por solicitar prostitución a una menor, afirmando que "abomina la pedofilia y cualquier abuso sexual infantil". Sin embargo, tras la entrevista, se reveló que envió un correo a Epstein para aclarar que no lo había llamado “pedófilo” como se había reportado. En el mensaje, le aseguró que “no usó la ‘palabra P’” respecto a él y expresó su gratitud por su apoyo.

Su portavoz indicó que la duquesa fue engañada por las mentiras de Epstein y que, al conocer la magnitud de las acusaciones, cortó todo contacto y lo condenó públicamente. El mismo portavoz defendió su condena pública hacia Epstein y agregó que el correo fue enviado bajo asesoría legal para calmar las amenazas del financiero.

Por su parte, la fundación Natasha Allergy Research, dedicada a la investigación de alergias alimentarias, expresó su preocupación por la correspondencia de Ferguson con Epstein y consideró "inapropiado" que continuara asociada a la organización. Otras organizaciones benéficas también la excluyeron, agradeciendo su apoyo previo.

Epstein fue hallado muerto por suicidio en 2019 mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual en Nueva York. Por otro lado, el príncipe Andrés devolvió sus afiliaciones militares y patrocinatos reales en enero de 2022, tras el fracaso de sus abogados en desestimar la demanda de Giuffre. Posteriormente, pagó una suma considerable a Giuffre, quien alegó que él abusó de ella cuando tenía 17 años. El príncipe Andrés ha negado repetidamente las acusaciones.

Desde la caída en desgracia de Andrés, otros miembros de la realeza han mantenido escasa presencia pública con él. Además, en diciembre se le vinculó con un caso de espionaje tras establecer una “inusual confianza” con un ciudadano chino que tenía prohibido el ingreso al Reino Unido por razones de seguridad nacional.