Rusia y Bielorrusia inician la fase activa de las maniobras Západ-2025, mientras la OTAN refuerza su defensa en el flanco oriental

Este sábado, los ejércitos de Rusia y Bielorrusia comenzaron la fase activa de las maniobras estratégicas Západ-2025, que dieron inicio el viernes. Estas actividades militares, sumadas a la reciente incursión aérea de drones rusos en Polonia, han obligado a la OTAN a reforzar la defensa de su flanco oriental, aumentando la tensión en la región.

Según el Ministerio de Defensa ruso, los altos mandos de ambos países han coordinado sus esfuerzos para bloquear y eliminar potenciales grupos subversivos enemigos durante el ejercicio. Las maniobras se están llevando a cabo en el polígono militar Borísovski, cerca de Minsk, la capital bielorrusa, y a menos de 500 kilómetros de la frontera con Polonia. Esta cercanía a la frontera es particularmente significativa tras la incursión de drones rusos en el espacio aéreo polaco, un acto que Varsovia calificó como un "acto de agresión".

La Flota rusa del Báltico también está participando en las maniobras, que incluyen actividades de sabotaje en las costas rusas utilizando sumergibles. Además, hoy se sumaron los bombarderos Tu-22M3 y los sistemas de misiles de defensa costera, que realizaron una práctica de tiro en el archipiélago ártico de Francisco José. Las maniobras, que concluirán el 16 de septiembre, también incluyen simulaciones del uso de armas nucleares tácticas y misiles balísticos hipersónicos Oréshnik.

En una rueda de prensa, el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, destacó las palabras del presidente Vladímir Putin, quien afirmó que "Rusia nunca ha amenazado a nadie ni lo hará con los países de Europa", subrayando que las maniobras no están dirigidas contra ninguna nación en particular.

Iniciativa de la OTAN: ‘Centinela oriental’

En respuesta a estos movimientos, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, anunció la puesta en marcha de una nueva iniciativa militar denominada ‘Centinela oriental’. Esta medida tiene como objetivo reforzar la defensa de la Alianza en su flanco oriental y contará con el apoyo de fuerzas de países como Dinamarca, Francia, Reino Unido, Alemania, entre otros. Rutte aseguró que esta actividad tendrá lugar en los próximos días.

En cuanto a la incursión aérea rusa en Polonia, Rutte calificó el evento como "la mayor concentración de violaciones del espacio aéreo de la OTAN que se haya visto", y afirmó que lo sucedido no fue un "incidente aislado". Según el secretario general de la OTAN, la frecuencia de estos incidentes está aumentando: "La imprudencia de Rusia en el aire a lo largo de nuestro flanco oriental es cada vez más frecuente. Hemos visto drones violar nuestro espacio aéreo en Rumanía, Estonia, Letonia y Lituania. Sea intencionado o no, es peligroso e inaceptable", agregó.

Rutte también indicó que los aliados de la OTAN aún están evaluando lo ocurrido el miércoles, pero reafirmó que, independientemente de si la incursión fue intencionada, "Rusia violó el espacio aéreo de la OTAN".