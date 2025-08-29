Rusia respalda a Venezuela ante amenazas militares de Estados Unidos

Rusia manifestó su total respaldo al pueblo y al Gobierno de Venezuela tras el despliegue de buques de guerra estadounidenses frente a sus costas, percibido como una nueva escalada de presiones militares por parte de Washington.

La portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, aseguró que Moscú “rechaza categóricamente la amenaza del uso de la fuerza contra Estados soberanos como instrumento de política exterior” y subrayó que Venezuela tiene “el derecho inalienable de decidir libremente su rumbo político, económico y social sin presiones externas”, informa Telesur.

El gobierno ruso insistió en que se respete la soberanía venezolana y alertó a la comunidad internacional sobre los riesgos que conlleva la militarización del Caribe por parte de Estados Unidos.

En los últimos meses, la Casa Blanca ha intensificado las medidas de presión sobre Caracas, incluyendo sanciones económicas, amenazas de bloqueo marítimo y la activación de narrativas que buscan justificar la presencia militar estadounidense en la región bajo el argumento de combatir presuntos “carteles de la droga”.

Junto a Rusia, China, Irán, Bielorrusia y países de la región como Colombia, México, Cuba y Nicaragua, han rechazado el despliegue militar estadounidense. Organizaciones y bloques como la Organización del Tratado de Cooperación de Seguridad (Otsc) también advirtieron que cualquier agresión contra Venezuela podría desestabilizar la región latinoamericana y caribeña.