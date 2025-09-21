Rusia provoca alarma en Europa con incursión de avión espía sobre el Báltico

La tensión entre Rusia y la Otan en Europa del Este escaló este domingo luego de que un avión militar ruso IL-20m, utilizado para labores de espionaje y reconocimiento, sobrevolara espacio aéreo neutral en el mar Báltico.

La incursión provocó alerta inmediata y llevó a la Fuerza Aérea alemana a enviar dos Eurofighters desde una base en Alemania para interceptar y rastrear la aeronave.

Estonia calificó el incidente como una “provocación muy clara” y solicitó la convocatoria urgente del Consejo de Seguridad de la ONU para abordar la violación de su espacio aéreo. La Otan advirtió sobre el riesgo de una escalada, en un momento en que los conflictos en Ucrania y la actividad militar rusa mantienen en alerta a toda la región.

La maniobra rusa se suma a recientes interceptaciones de cazas y drones sobre Polonia y Estonia, aumentando las preocupaciones sobre la seguridad en el Báltico y las fronteras orientales de la alianza atlántica.

La vigilancia aérea europea permanece activa, y los gobiernos implicados evalúan medidas diplomáticas y militares para prevenir un conflicto mayor.