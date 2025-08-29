Rusia no descarta cumbre Putin-Zelenski y advierte que debe estar bien preparada

El Kremlin expresó este viernes que los preparativos para un eventual encuentro entre los presidentes de Rusia y Ucrania, Vladímir Putin y Volodímir Zelenski, avanzan con lentitud, aunque reiteró que el mandatario ruso no descarta reunirse con su homólogo ucraniano si se cumplen las condiciones necesarias.

El portavoz presidencial, Dmitri Peskov, señaló en una rueda de prensa telefónica que “Putin no excluye la posibilidad de este encuentro, pero considera que cualquier reunión al más alto nivel debe estar bien preparada”.

Peskov explicó que, antes de una posible cumbre, los equipos de ambos países deben concluir un trabajo técnico de expertos para definir los términos de un acuerdo. “Por ahora, no se puede decir que el trabajo avance a toda marcha, lamentablemente no. Sin embargo, mantenemos nuestro interés y disposición para celebrar estas negociaciones”, afirmó.

El vocero del Kremlin precisó que Rusia ya entregó a Ucrania por escrito sus “posiciones y principales postulados”, que considera la base para cualquier discusión.

Aunque Kiev ha insistido en la necesidad de un encuentro directo entre Zelenski y Putin, Moscú ha reiterado que solo accederá a una reunión para firmar un acuerdo definitivo de paz.