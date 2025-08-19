Rusia entrega mil cuerpos de soldados ucranianos caídos en la guerra

Los gobiernos de Rusia y Ucrania intercambiaron cadáveres de soldados caídos este martes. De acuerdo con el jefe del equipo negociador ruso, Vladímir Medinski, Moscú entregó mil cuerpos a cambio del retorno de 19.

“Según los acuerdos de Estambul, hoy entregamos a Ucrania mil cuerpos de soldados caídos. Nos entregaron 19, al igual que hace un mes”, señaló el funcionario en su canal de Telegram.

Estos intercambios iniciaron luego de los mecanismos humanitarios acordados entre Moscú y Kiev durante las conversaciones de paz retomadas en Estambul el 16 de mayo, tras más de tres años sin diálogo directo. Posteriormente, ambas partes sostuvieron dos rondas adicionales, el 2 de junio y el 23 de julio, también en territorio turco.

Durante la tercera ronda, Rusia expresó su disposición a entregar a Ucrania otros tres mil cuerpos de soldados ucranianos, como parte de un esfuerzo más amplio por atender las consecuencias humanas del conflicto.

Por su parte, el Centro de Coordinación para el Trato de los Prisioneros de Guerra de Ucrania, órgano encargado de estas gestiones, informó en Telegram de la repatriación, que se ha producido en el marco de los canjes acordados en los contactos, que se produjeron en junio en Estambul, pero que se da un día después de la cumbre entre el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y el estadounidense, Donald Trump, en Washington.

Asimismo, Moscú propuso establecer pausas de 24 a 48 horas en las hostilidades con el objetivo de facilitar la evacuación de heridos y la recuperación de cadáveres en las zonas de combate.

De momento, los intercambios de soldados muertos y de prisioneros de guerra son uno de los pocos ámbitos de cooperación abierta entre Kiev y Moscú.