Yuri Ushakov, asesor del presidente ruso Vladimir Putin, ha expresado su respaldo a la candidatura del presidente estadounidense Donald Trump para el Premio Nobel de la Paz, en declaraciones realizadas este viernes durante una entrevista con el periodista Alexander Yunashev.

Ushakov ha indicado que Moscú apoyaría la nominación de Trump "en estos momentos", a pesar de que el presidente estadounidense ha solicitado el galardón varias veces para sí mismo. "Creo que lo apoyaríamos ahora mismo, si nos preguntaran", afirmó el asesor, según publicó el periodista en su cuenta de Telegram.

El comentario de Ushakov surge en respuesta a una afirmación del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, quien expresó que apoyaría la nominación de Trump si Estados Unidos decide proveer a Ucrania con misiles Tomahawk. Estos misiles permitirían a Ucrania atacar objetivos en el interior de Rusia, alejados de la frontera.

Ushakov tildó de "sorpresa" la posición de Zelenski, calificándola de "estúpido". "Es sorprendente, y diría que estúpido, que Zelenski diga que Ucrania apoyaría el Nobel de la Paz para Trump si les vende Tomahawk. Es decir, un premio de la paz por entregar armas", argumentó. Además, lamentó que "es algo monstruoso, pero que haya gente que piense así dice mucho de qué tipo de personas son".